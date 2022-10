3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Würenlingen gegen Küttigen – Siegtreffer in allerletzter Minute Küttigen lag gegen Würenlingen deutlich vorne, nämlich 3:1 (74. Minute) - und verlor dennoch. Würenlingen feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Muhamet Behluli, der in der 15. Minute für Würenlingen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Küttigen traf Franjo Bajo in der 36. Minute. In der 38. Minute schoss Jan Rossi Küttigen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Jan Rossi war es auch, der in der 74. Minute Küttigen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 83. Minute gelang Würenlingen (Michael De Sousa Reis) der Anschlusstreffer (2:3). Würenlingen glich in der 86. Minute durch Igor Rafal Freitas aus. In den Schlussminuten machte Marco Takac alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Würenlingen den Sieg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Würenlingen kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Janis Christ (53.), Etienne Michot (80.) und Julijan Todorovic (92.).

Würenlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Würenlingen in einem Heimspiel mit SC Zurzach (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Nach der Niederlage büsst Küttigen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Küttigen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Küttigen verlor zudem erstmals zuhause.

Küttigen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 12). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Würenlingen 3:4 (2:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 15. Muhamet Behluli 0:1. 36. Franjo Bajo 1:1. 38. Jan Rossi (Penalty) 2:1.74. Jan Rossi (Penalty) 3:1.83. Michael De Sousa Reis 3:2. 86. Igor Rafal Freitas 3:3. 90. Marco Takac 3:4. – Küttigen: El Mehdi Couche, Adrian Geiser, Janis Christ, Cedric Schmid, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Jan Rossi, Franjo Bajo, Tomislav Bajo, Silvan Otto, Patrick Russel Grogg. – Würenlingen: Marino Miotti, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Luis Künzi, Kevin Häuselmann, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Marco Takac, Igor Rafal Freitas, Milkias Asrat. – Verwarnungen: 27. Kevin Häuselmann, 53. Marco Takac, 53. Janis Christ, 71. Erzon Behluli, 71. Luis Künzi, 80. Etienne Michot, 92. Julijan Todorovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 12:04 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.