4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Auswärtssieg für Turgi gegen Fislisbach – Später Siegtreffer durch Rinor Hoxha Turgi behielt im Spiel gegen Fislisbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. In der 88. Minute schoss Rinor Hoxha das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi erhielten Stefan Wink (23.) und Rinor Hoxha (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Sandro Simmen (75.) kassierte sie.

Turgi liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Turgi zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Buchs 2. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle steht Fislisbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muri 3 (Platz 4). Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Turgi 1a 0:1 (0:0) - Esp, Fislisbach – Tor: 88. Rinor Hoxha 0:1. – Fislisbach: Jonas Manouk, Benjamin Christen, Yves Pabst, Stefan Milenkovic, Simon Strebel, Christian Metral, Mark Landolt, Timothy Kiss, Noah Stucki, Lucien Würsch, Djordje Dasic. – Turgi: Philipp Nahm, Michael James Browne, Massimiliano Cafaro, Kishanth Mahendran, Daniel Züfle, Pascal Moor, Roger Grosswiler, Granit Terbunja, Stefan Wink, Rinor Hoxha, Egzon Hoxha. – Verwarnungen: 23. Stefan Wink, 75. Sandro Simmen, 88. Rinor Hoxha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 21:14 Uhr.