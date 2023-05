3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Othmarsingen gegen Buchs – Leandro Schatzmann trifft spät zum Sieg Othmarsingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Buchs 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Leandro Schatzmann traf in der 86. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Othmarsingen, nämlich für Elia Bigaran (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Alessandro Titone (46.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Othmarsingen: 39 Punkte bedeuten Rang 5. Othmarsingen hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Othmarsingen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See (Rang 13). Das Spiel findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 6. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Buchs geht es auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Buchs - FC Othmarsingen 0:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tor: 86. Leandro Schatzmann 0:1. – Buchs: Rajko Abadzic, Alessandro Titone, Dalibor Vasic, Michael Van Den Broeck, Rafael Singy, Christian Knecht, Jens Wüthrich, Bera Akteke, Daniele D Ovidio, Jonathan Frey, Rafed Bayazi. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Kristjan Bushaj, Artan Lukaj, Kaliston Thiruchelvam, Hajrullah Murati, Leandro Schatzmann, Dölf Bieri, Alfred Lukaj, Albert Pjetri, Sebastian Marku. – Verwarnungen: 46. Alessandro Titone, 77. Elia Bigaran.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 17:17 Uhr.