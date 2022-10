4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Menzo Reinach gegen Suhr Sieg für Menzo Reinach: Gegen Suhr gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Jetmir Devetaku in der 6. Minute. Er traf für Menzo Reinach zum 1:0. Menzo Reinach baute die Führung in der 11. Minute (Muhamed Rexhepi) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Yared Daniel (25.) reduzierte sich der Rückstand für Suhr auf ein Tor (1:2).

Kristjan Nuhi erhöhte in der 41. Minute zur 3:1-Führung für Menzo Reinach. In der 46. Minute gelang Suhr (Omar De Marco) der Anschlusstreffer (2:3). In der 90. Minute erhöhte Muhamed Rexhepi auf 4:2 für Menzo Reinach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Suhr sah Efe Kaan Celik (69.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Efe Kaan Celik (68.) und Bruno Miguel Pereira Rodrigues (68.). Keine einzige Karte erhielt Menzo Reinach.

In den bisherigen Spielen ist Menzo Reinach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Menzo Reinach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Suhr ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Menzo Reinach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 10. Menzo Reinach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kölliken 2b (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Suhr hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Gränichen 2b (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Menzo Reinach 2 2:4 (1:3) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 6. Jetmir Devetaku 0:1. 11. Muhamed Rexhepi 0:2. 25. Yared Daniel 1:2. 41. Kristjan Nuhi 1:3. 46. Omar De Marco 2:3. 90. Muhamed Rexhepi 2:4. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Ali Türkmen, Mehmet Türk, Aytac Cöcelli, Ömer Faruk Turan, Yared Daniel, Marko Lucic, Efe Kaan Celik, Vasco Morais Ferreira, Omar De Marco, Mateo Sladoje. – Menzo Reinach: Clirim Rudi, Jetmir Devetaku, Mevludin Kadriu, Ilir Mulaj, Leo Nuhi, Ali Bajrami, Muhamed Rexhepi, Besart Shala, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Nuhi Gentjan. – Verwarnungen: 68. Efe Kaan Celik, 68. Bruno Miguel Pereira Rodrigues – Ausschluss: 69. Efe Kaan Celik.

