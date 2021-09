2. Liga AFV Auswärtssieg für Lenzburg gegen Oftringen – Ardit Gashi als Matchwinner Sieg für Lenzburg: Gegen Oftringen gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Alessio Murabito in der 32. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oftringen gelang. In der 40. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschützen waren Jan Solak und Ardit Gashi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Dominik Gisler (22.) und Kristian Ndau (56.). Für Oftringen gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Die total 9 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Lenzburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Lenzburg hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Für Lenzburg geht es daheim gegen FC Brugg (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 5. Oftringen hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Oftringen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Kölliken. Die Partie findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Oftringen - FC Lenzburg 1:2 (1:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 32. Alessio Murabito 1:0. 40. Jan Solak 1:1. 75. Ardit Gashi 1:2. – Oftringen: Daniel Kasanga, Lauret Popaj, Pascal Wälti, Zelimir Skopljak, Nikos Giannoudis, Marc Leuppi, Mattia Marino, Dario Pizzolante, Alessio Murabito, Dominik Sieber, Pascal Widmer. – Lenzburg: Stephan Wernli, Dario Füchslin, Kristian Ndau, Fabio Kleiner, Dominik Gisler, Radovan Radevic, Ardit Gashi, Nedim Keranovic, Fabio Sommer, Jan Solak, Mehmet Chupi. – Verwarnungen: 22. Dominik Gisler, 56. Kristian Ndau.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Sarmenstorf 2:2, FC Menzo Reinach - FC Niederwil 4:3, FC Küttigen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:4, FC Oftringen - FC Lenzburg 1:2, FC Brugg - FC Gränichen 2:2, FC Wohlen 2 - FC Kölliken 2:0

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 7 Spiele/19 Punkte (23:4). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/16 (19:12), 3. FC Windisch 7/14 (17:10), 4. FC Suhr 7/13 (19:14), 5. FC Oftringen 7/12 (19:16), 6. FC Lenzburg 7/12 (12:9), 7. FC Wohlen 2 7/12 (10:11), 8. FC Brugg 7/11 (11:12), 9. FC Menzo Reinach 7/10 (13:15), 10. FC Fislisbach 7/10 (16:12), 11. FC Wettingen 7/9 (22:16), 12. FC Kölliken 7/7 (16:26), 13. FC Küttigen 7/6 (17:17), 14. FC Gontenschwil 7/5 (10:17), 15. FC Niederwil 7/2 (7:23), 16. FC Gränichen 7/1 (6:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 23:15 Uhr.

