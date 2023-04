4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Auswärtssieg für Kölliken gegen Gontenschwil Sieg für Kölliken: Gegen Gontenschwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2.

Marco Häfliger eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Gontenschwil das 1:0 markierte. Kölliken glich in der 14. Minute durch Jan Gubler aus. In der 62. Minute war es an Pjeter Cubi, Kölliken 2:1 in Führung zu bringen.

Durch Penalty kam es in der 64. Minute zum Ausgleich für Gontenschwil. Janis Joller verwandelte erfolgreich. Joel Lüthy traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Kölliken. Das letzte Tor der Partie fiel in der 77. Minute, als Nicolas Wyss die Führung für Kölliken auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kölliken erhielten Nicolas Wyss (42.) und Alejandro Di Sevo (64.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Gontenschwil, nämlich für Cédric Franco Puente (67.).

Dass Kölliken gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen drei Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Kölliken die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Kölliken von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Kölliken ist es der zweite Sieg in Serie. Kölliken konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Kölliken spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zofingen 2b (Platz 10). Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Unverändert liegt Gontenschwil auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Gontenschwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gränichen 2b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Kölliken 2a 2:4 (1:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 9. Marco Häfliger 1:0. 14. Jan Gubler 1:1. 62. Pjeter Cubi 1:2. 64. Janis Joller (Penalty) 2:2.75. Joel Lüthy 2:3. 77. Nicolas Wyss 2:4. – Gontenschwil: Dmytro Rykov, Kevin Widmer, Cédric Franco Puente, Marco Häfliger, Leandro Pfendsack, Christoph Sommerhalder, Janis Joller, Lino Häfliger, Yanik Kunz, Aleksandar Zarkovic, Fabio Hunziker. – Kölliken: Alejandro Di Sevo, Brian Peyer, Jérôme Torgler, David Hunziker, Luca Romeo, Joel Lüthy, Jan Gubler, Banyaphon Thanitsorn, Pjeter Cubi, Rino Hunziker, Nicolas Wyss. – Verwarnungen: 42. Nicolas Wyss, 64. Alejandro Di Sevo, 67. Cédric Franco Puente.

