2. Liga AFV Auswärtssieg für Fislisbach gegen Kölliken Das 5:3 auswärts gegen Kölliken ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Fislisbach.

(chm)

Den Auftakt machte Ryan Allmann, der in der 1. Minute für Fislisbach zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 22. Minute brachte Christian Maier Fislisbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Durch ein Eigentor (Nico Dätwyler) erhöhte sich in der 25. Minute die Führung für Fislisbach weiter auf 3:0.

Christian Gasane baute in der 33. Minute die Führung für Fislisbach weiter aus (4:0). Das Tor war ein Penalty. Albert Marku (36. Minute) liess Kölliken auf 1:4 herankommen. Mit einem weiteren Tor verkleinerte Albert Marku den Rückstand für Kölliken ein Minuten später auf 2:4.

Die 43. Minute brachte für Kölliken den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Egzon Nrecaj. Mit dem 5:3 für Fislisbach schoss Meo Till Mazzei das letzte Tor der Partie.

Bei Kölliken sah Endrit Elezaj (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Albert Marku (13.), Dreni Shazimani (51.) und Fabian Böni (65.). Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Toma Culjak (13.)

In der Tabelle steht Fislisbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (sechs Punkte). Für Fislisbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Gontenschwil weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

In der Tabelle steht Kölliken nach dem zweiten Spiel auf Rang 14 (null Punkte). Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Wettingen weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5 (3:4) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 1. Ryan Allmann 0:1. 22. Christian Maier 0:2. 25. Eigentor (Nico Dätwyler) 0:3.33. Christian Gasane (Penalty) 0:4.36. Albert Marku 1:4. 37. Albert Marku 2:4. 43. Egzon Nrecaj 3:4. 87. Meo Till Mazzei 3:5. – Kölliken: Lenny Hofer, Durim Racaj, Fabian Böni, Nico Dätwyler, Emanuel Berisa, Egzon Nrecaj, Albert Rudaj, Manuel Peter, Armin Mujanovic, Dreni Shazimani, Albert Marku. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Lukas Hövel, Silvan Bär, Justin Comas, Ryan Allmann, Toma Culjak, Yannic Frei, Christian Maier, Nikola Milosavljevic, Christian Gasane. – Verwarnungen: 13. Albert Marku, 13. Toma Culjak, 51. Dreni Shazimani, 65. Fabian Böni – Ausschluss: 94. Endrit Elezaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 11:19 Uhr.