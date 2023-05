2. Liga AFV Auswärtssieg für Fislisbach gegen Brugg – Slobodan Stoilovski mit Last-Minute-Treffer Fislisbach behielt im Spiel gegen Brugg am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. In der 91. Minute schoss Slobodan Stoilovski das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Toma Culjak (86.) und Slobodan Stoilovski (94.). Eine Verwarnung gab es für Brugg, nämlich für Mike Hüsler (68.).

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Fislisbach hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Baden 1897 2 (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (26. Mai) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Mit der Niederlage rückt Brugg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 12. Brugg hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Brugg wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das elftplatzierte Team FC Menzo Reinach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Fislisbach 0:1 (0:0) - Stadion Au, Brugg – Tor: 91. Slobodan Stoilovski 0:1. – Brugg: Raphael Büttikofer, Fabio Berz, Lars Schwarz, Kristian Ndau, Rico Schönenberger, Alexander Mayor, Noël Hottinger, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Elias Grillo, Mike Hüsler. – Fislisbach: Leandro Russo, Pasquale Guzzo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Dominic Volger, Alessandro Olivito, Toma Culjak, Arbnor Berisha, Yannic Frei, Kristian Popov, Christian Gasane. – Verwarnungen: 68. Mike Hüsler, 86. Toma Culjak, 94. Slobodan Stoilovski.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

