3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Entfelden gegen Frick Entfelden gewinnt am Freitag auswärts gegen Frick 3:1.

Das Skore eröffnete Fisnik Nuhi in der 18. Minute. Er traf für Entfelden zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Chris Lehmann für Frick traf. Ein Eigentor von Benjamin Schmid brachte in der 23. Minute die 2:1-Führung für Entfelden. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Pajtim Murseli für Entfelden auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Entfelden hat bislang häufig überzeugt: In 25 Spielen hat sie total 81 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Entfelden nicht verändert. 59 Punkte bedeuten Rang 2. Für Entfelden ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Entfelden zuhause mit FC Rupperswil 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 5. Frick hat bisher zwölfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frick auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Beinwil am See 1 (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Entfelden 1 1:3 (1:2) - Ebnet, Frick – Tore: 18. Fisnik Nuhi 0:1. 19. Chris Lehmann 1:1. 23. Eigentor (Benjamin Schmid) 1:2.91. Pajtim Murseli 1:3. – Frick: Lukas Schraner, Benjamin Schmid, Roman Herzog, Pascal Hauswirth, Liridon Sala, Nico Heuberger, Chris Lehmann, Till Wälchli, Manuel Herzog, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Entfelden: Roger Küng, Juan Carlos Brugger, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Gil (Gilberlandio Hemmi), Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Florian Scherer, Angelo Petralito, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

