4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Auswärtssieg für Aarburg gegen Türkiyemspor Aarburg gewinnt am Samstag auswärts gegen Türkiyemspor 2:0.

(chm)

In der 36. Minute war es an Semih Akcaoglu, Aarburg 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 65. Minute, als Serdar Özdemir die Führung für Aarburg auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkiyemspor erhielten Mazlum Ozdemir (82.) und Ridvan Bolanyig (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarburg, Matthias Nisandzic (80.) kassierte sie.

In der Defensive hat Aarburg in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 5.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Aarburg. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Aarburg hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Aarburg tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Längacker, Aarburg).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Für Türkiyemspor war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Türkiyemspor geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken 2a (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Türkiyemspor - FC Aarburg 0:2 (0:1) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 36. Semih Akcaoglu 0:1. 65. Serdar Özdemir 0:2. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Gökhan Ilhan, Ridvan Bolanyig, Onur Cihan, Yonatan Kiflay, Zamen Afzali, Filip Cornelius, Gürkan Kilinç, Gafur Ismailovski, Mazlum Ozdemir, Özgür Koçan. – Aarburg: Angeloluca Giacalone, Matthias Nisandzic, Emre Duman, Leonard Morina, Firat Benli, Atakan Baysal, Sirak Gebreyesus Tesfu, Semih Akcaoglu, Steven Yonas, Kemal Duman, Egehan Özdemir. – Verwarnungen: 80. Matthias Nisandzic, 82. Mazlum Ozdemir, 90. Ridvan Bolanyig.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 16:08 Uhr.