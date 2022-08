3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Würenlingen gegen Niederwil – Niederwil verliert wegen Eigentor Würenlingen siegt auswärts 2:1 gegen Niederwil im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Sandro Ravelli eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Niederwil das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 66. Minute zum Ausgleich für Würenlingen. Muhamet Behluli verwandelte erfolgreich. Ein Eigentor von Luca Angst brachte in der 92. Minute die 2:1-Führung für Würenlingen.

Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Sandro Ravelli (53.), Casey Specker (77.) und Fabrice Rätz (85.). Die einzige gelbe Karte bei Würenlingen erhielt: Muhamet Behluli (75.)

Nach dem zweiten Spiel steht Würenlingen auf dem sechsten Rang. Würenlingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Villmergen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Nach dem dritten Spiel steht Niederwil auf dem 13. Rang. Niederwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mutschellen 2 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Niederwil - FC Würenlingen 1:2 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 36. Sandro Ravelli 1:0. 66. Muhamet Behluli (Penalty) 1:1.92. Eigentor (Luca Angst) 1:2. – Niederwil: Patrick Kohler, Simon Haas, Luca Angst, Oliver Allenspach, Casey Specker, Damian Wüthrich, Joel Rey, Livio Rey, Fabrice Rätz, Domenico Dupont, Sandro Ravelli. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Erzon Behluli, Luis Künzi, Blagoja Tanaskoski, Domenique Thiel, Marcel Kramp, Joël Seiler, Alessandro Sagona, Paulo Arias, Igor Rafal Freitas, Muhamet Behluli. – Verwarnungen: 53. Sandro Ravelli, 75. Muhamet Behluli, 77. Casey Specker, 85. Fabrice Rätz.

