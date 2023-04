4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Auswärtserfolg für Villmergen gegen Merenschwand Villmergen gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Merenschwand 3:1.

Das Skore eröffnete Luca Lustenberger in der 4. Minute. Er traf für Villmergen zum 1:0. Der gleiche Luca Lustenberger war in der 24. Minute auch für das 2:0 für Villmergen verantwortlich. Patrick Notter baute in der 86. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Raphael Glöckler in der 92. Minute für Merenschwand auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Merenschwand für Ivo Aeberhard (82.) und Raphael Glöckler (82.). Für Villmergen gab es keine Karte.

Villmergen liegt nach Spiel 3 auf Rang 5. Villmergen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen KF Liria (Platz 7). Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Merenschwand liegt nach Spiel 2 auf Rang 13. Für Merenschwand geht es zuhause gegen FC Lenzburg 2 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 12. April statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Villmergen 2 1:3 (0:2) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 4. Luca Lustenberger 0:1. 24. Luca Lustenberger 0:2. 86. Patrick Notter 0:3. 92. Raphael Glöckler 1:3. – Merenschwand: Kain Lazar, Robin Schoch, Silvan Mattig, Ivo Aeberhard, Alex Marra, Patrick Stettler, Andrej Heggli, Andrin Tischhauser, Raphael Glöckler, Samuel Gaspers, Nico Meier. – Villmergen: Raffael Wälti, Christopher Prischl, Sven Meier, Joni Ahmetaj, Manuel Weber, Cyril Schatzmann, Dario Innella, Jason Fischbach, Luca Lustenberger, Pascal Sidler, Sven Fischbach. – Verwarnungen: 82. Ivo Aeberhard, 82. Raphael Glöckler.

