4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Schinznach Bad gegen Leibstadt – Marc André Weber als Matchwinner Sieg für Schinznach Bad: Gegen Leibstadt gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Schinznach Bad geriet zunächst in Rückstand, als Egzon Morina in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Leibstadt gelang. In der 27. Minute glich Schinznach Bad jedoch aus und ging in der 61. Minute in Führung. Torschützen waren Nrec Nikolla und Marc André Weber.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Blerim Binakaj von Leibstadt erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Schinznach Bad um einen Platz nach vorne. Acht Punkte bedeuten Rang 11. Schinznach Bad hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schinznach Bad konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Schinznach Bad ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Leibstadt einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 10. Leibstadt hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Leibstadt ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Leibstadt - FC Schinznach Bad 1:2 (1:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 3. Egzon Morina 1:0. 27. Nrec Nikolla 1:1. 61. Marc André Weber 1:2. – Leibstadt: Levin Cardella, Argjent Berisha, Drazen Juric, Shqipdon Ramadani, Arjan Golaj, Blendi Ramadani, Altin Bytyqi, Altin Musliu, Ermal Golaj, Edison Mulolli, Egzon Morina. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Giorgio Cariati, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Mario Patrone, Nrec Nikolla, Fabrizio Matranga, Nico Häusermann, Marc André Weber, Dario Gumina, Loris Pisciotta. – Verwarnungen: 88. Blerim Binakaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Leibstadt - FC Schinznach Bad 1:2, FC Fislisbach 2 - SC Zurzach 1 5:1, FC Juventina Wettingen - FC Turgi 1a 1:3, FC Klingnau 2 - FC Frick 3 4:2, FC Mellingen 2b - FC Suryoye Wasserschloss 1 3:10

Tabelle: 1. FC Spreitenbach 1a 12 Spiele/33 Punkte (73:14). 2. FC Turgi 1a 13/33 (34:19), 3. FC Windisch 2 13/30 (45:27), 4. FC Fislisbach 2 13/27 (40:23), 5. SC Zurzach 1 13/26 (52:20), 6. FC Veltheim AG 12/25 (30:13), 7. FC Klingnau 2 13/17 (24:30), 8. FC Brugg 2 13/15 (34:38), 9. FC Suryoye Wasserschloss 1 13/14 (35:43), 10. FC Leibstadt 13/11 (28:32), 11. FC Schinznach Bad 13/8 (25:51), 12. FC Juventina Wettingen 13/7 (17:48), 13. FC Mellingen 2b 13/5 (21:62), 14. FC Frick 3 13/4 (18:56).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 09:45 Uhr.

