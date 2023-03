4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Auswärtserfolg für Niederwil gegen Kölliken – Linus Dubach trifft zum Sieg Niederwil gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Kölliken 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 57. Minute, als Linus Dubach den Treffer zum 3:2 für Niederwil erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Astrit Ukaj in der 21. Minute für Kölliken geschossen. Der Ausgleich für Niederwil fiel in der 26. Minute (Lenin Bonito). Per Penalty traf Dani Danielov Tringov in der 51. Minute zur 2:1-Führung für Niederwil. Gleichstand stellte Manuel Berisha durch seinen Treffer für Kölliken in der 52. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Yuri Gigliotti (13.) und Onur Gören (71.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Kölliken.

Nach dem ersten Spiel steht Niederwil auf dem dritten Rang. Als nächstes trifft Niederwil in einem Heimspiel mit FC Muri 2a (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 5. April statt (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Kölliken liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sarmenstorf 2b (Platz 13) zu tun. Diese Begegnung findet am 5. April statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Niederwil 2 2:3 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 21. Astrit Ukaj 1:0. 26. Lenin Bonito 1:1. 51. Dani Danielov Tringov (Penalty) 1:2.52. Manuel Berisha 2:2. 57. Linus Dubach 2:3. – Kölliken: Manuel Graf, Jetmir Kida, Antonio Ferritto, Noah Liuzzi, Yannick Dätwyler, Nicola Zimmermann, Ibrahim Sinani, Alban Kukeli, Leandro Suter, Dinis Bagnibov, Astrit Ukaj. – Niederwil: Pascal Günter, Marc Wenger, Robin Gisler, Linus Dubach, David Näf, Yuri Gigliotti, Sven Feldmann, Oliver Raimann, Ayhan Gören, Lenin Bonito, Yannick Erni. – Verwarnungen: 13. Yuri Gigliotti, 71. Onur Gören.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

