3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Mellingen gegen Würenlingen – Entscheidung in der Schlussminute Mellingen gewinnt am Dienstag auswärts gegen Würenlingen 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Mellingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 95. Minute war Muhamed Destani.

Berat Haxha hatte mit dem ersten Tor der Partie (24. Minut.) mellingen 1:0 in Führung gebracht. Durch Penalty kam es in der 50. Minute zum Ausgleich für Würenlingen. Marco Takac verwandelte erfolgreich. Muhamet Behluli erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Würenlingen. Zum Ausgleich für Mellingen traf Manuel Gerwer in der 72. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Janek Lang (49.), Kurt Etter (65.) und Manuel Gerwer (88.). Bei Würenlingen erhielten Kevin Häuselmann (27.), Blagoja Tanaskoski (35.) und Muhamet Behluli (85.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Mellingen hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 24 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Mellingen um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Mellingen ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Mellingen ging unentschieden aus.

Mellingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Zurzach (Platz 6). Die Partie findet am Freitag (16. September) statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Mit der Niederlage rückt Würenlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 5. Würenlingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Würenlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Würenlingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Mutschellen 2. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (16. September) (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Mellingen 2:3 (0:1) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 24. Berat Haxha 0:1. 50. Marco Takac (Penalty) 1:1.66. Muhamet Behluli 2:1. 72. Manuel Gerwer 2:2. 95. Muhamed Destani 2:3. – Würenlingen: Sirio Crippa, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Kevin Häuselmann, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Ali Ekber Topal, Marco Takac, Igor Rafal Freitas. – Mellingen: Patrick Ernst, Philipp Müller, Fabian Gisi, Colin Frey, Bruno Moraes, Andreas Habegger, Berat Haxha, Andreas Etter, Burim Haxha, Marco Etter, Mergim Berisha. – Verwarnungen: 27. Kevin Häuselmann, 35. Blagoja Tanaskoski, 49. Janek Lang, 65. Kurt Etter, 85. Muhamet Behluli, 88. Manuel Gerwer.

