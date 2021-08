3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Küttigen gegen Lenzburg Das 2:1 auswärts gegen Lenzburg ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Küttigen.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Küttigen: Luca Dätwyler brachte seine Mannschaft in der 69. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Luca Dätwyler in der 83. Minute für das 2:0 für Küttigen. In der Schlussphase kam Lenzburg noch auf 1:2 heran. Faton Abduli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Tobias Schmid (41.) und Fadri Bieri (69.). Keine einzige Karte erhielt Lenzburg.

Küttigen steht mit sechs Punkten auf Rang 4. Auf Küttigen wartet im nächsten Spiel das Team FC Rothrist 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Lenzburg steht mit drei Punkten auf Rang 6. Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil 1. Das Spiel findet am 28. August statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2 (0:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 69. Luca Dätwyler 0:1. 83. Luca Dätwyler 0:2. 86. Faton Abduli 1:2. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Diego Alvarez, Steven Korner, Mattia Garofalo, Simone Mezzancella, Joao Paulo Dominick De Souza, Philipp Kohler, Vito Anello, Besart Vrella, Nicolas Egger. – Küttigen: Alessandro Gygax, Luca Wenger, Tobias Schmid, David Berner, Siem Zerai, Luca Dätwyler, Joel Blattner, Gaetano Melfa, Cristian Panes Perez, Fadri Bieri, Amanuel Efson. – Verwarnungen: 41. Tobias Schmid, 69. Fadri Bieri.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3, HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9, FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0, FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2, FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 2 Spiele/6 Punkte (10:0). 2. FC Frick 1b 2/6 (7:4), 3. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 4. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 5. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 10. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 11. FC Beinwil am See 1 2/0 (1:6), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rohr 1 2/0 (1:4), 14. FC Seon 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 22:23 Uhr.