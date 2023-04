3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Kappelerhof gegen Villmergen Kappelerhof gewinnt am Freitag auswärts gegen Villmergen 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Noah Haussener in der 5. Minute. Er traf für Villmergen zum 1:0. Gleichstand stellte Gezim Zeqiraj durch seinen Treffer für Kappelerhof in der 9. Minute her. Florid Gashi brachte Kappelerhof 2:1 in Führung (37. Minute).

Gleichstand stellte Arijan Gashi durch seinen Treffer für Villmergen in der 79. Minute her. Riccardo Flury schoss Kappelerhof in der 87. Minute zur 3:2-Führung. In der 95. Minute schoss Marcel Rüegg Kappelerhof mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Villmergen gab es fünf gelbe Karten. Bei Kappelerhof erhielten Riccardo Flury (87.) und Bujamin Dzemailji (91.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Kappelerhof den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Kappelerhof unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Kappelerhof hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof geht es in einem Heimspiel gegen SC Zurzach (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Mit der Niederlage rückt Villmergen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 6. Villmergen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Villmergen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Villmergen - FC Kappelerhof 2:4 (1:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 5. Noah Haussener 1:0. 9. Gezim Zeqiraj 1:1. 37. Florid Gashi 1:2. 79. Arijan Gashi 2:2. 87. Riccardo Flury 2:3. 95. Marcel Rüegg (Penalty) 2:4. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Noah Haussener, Patrick Locher, Luca Rey, Jim Graf, Joël Roth, Sandro Koch, Edmond Selimi, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Amin Bedzeti, Aron Marighetti, Besmir Olluri, Burim Zeqiraj, Florid Gashi, Robert Nikollbibaj, Astrit Markaj, Besnik Krasniqi, Bujamin Dzemailji, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 32. Arijan Gashi, 67. Tefik Baki, 83. Luca Rey, 87. Riccardo Flury, 89. Yanick Meyer, 91. Bujamin Dzemailji, 93. Marco Bärtschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 20:50 Uhr.