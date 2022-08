4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Falke Lupfig gegen Juventina Wettingen im ersten Spiel Sieg für Falke Lupfig gegen Juventina Wettingen im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Antonio Girolimetto für Juventina Wettingen. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Artan Qeta glich in der 21. Minute für Falke Lupfig aus. Es hiess 1:1. Artan Qeta war auch gleich für die 2:1-Führung (38. Minute) für Falke Lupfig verantwortlich.

Juventina Wettingen glich in der 43. Minute durch Antonio Girolimetto aus. In der 51. Minute war es an Alban Bajraliu, Falke Lupfig 3:2 in Führung zu bringen. In der 77. Minute baute Emran Ajrovski den Vorsprung für Falke Lupfig auf zwei Tore aus (4:2). In der 85. Minute verwandelte Ramon Fazio erfolgreich einen Elfmeter und brachte Juventina Wettingen so auf 3:4 heran.

Bei Juventina Wettingen gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Falke Lupfig, Alban Bajraliu (92.) kassierte sie.

Falke Lupfig liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Falke Lupfig zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Seengen. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach dem ersten Spiel steht Juventina Wettingen auf dem elften Rang. Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Lenzburg 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 19. August statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1b - FC Falke Lupfig 3:4 (2:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 12. Antonio Girolimetto 1:0. 21. Artan Qeta 1:1. 38. Artan Qeta 1:2. 43. Antonio Girolimetto 2:2. 51. Alban Bajraliu 2:3. 77. Emran Ajrovski 2:4. 85. Ramon Fazio (Penalty) 3:4. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Alexander Tsasakos, Romero Ambrosini, Ramon Fazio, Max Hunziker, Muharrem Abazi, Antonio Barberio, Yannik Brêchet, Livio Gadola, Peter Rajic, Antonio Girolimetto. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Valmir Malaj, Alban Bajraliu, Naim Adili, Arber Shala, Lorik Xhemali, Artan Qeta, Alki Krouti, Shkelzen Krasniqi, Emran Ajrovski, Petrit Ismaili. – Verwarnungen: 60. Fabio Mannoni, 76. Antonio Girolimetto, 76. Ramon Fazio, 83. Igor Josipovic, 92. Alban Bajraliu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

