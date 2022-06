3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Erlinsbach gegen Küttigen Erlinsbach gewinnt am Freitag auswärts gegen Küttigen 2:1.

(chm)

Erlinsbach lag ab der 11. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Jorin Pfister (2. Minute) und Dominique May getroffen hatten. Küttigen gelang in der 84. Minute durch Amanuel Efson noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Ardefrim Ahmetaj (50.), Nikola Loznjakovic (54.) und Janosch Flükiger (89.). Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Fabian Geissberger (59.), Amanuel Efson (59.) und Tom Terbrüggen (75.).

Die Tabellensituation bleibt für Erlinsbach unverändert. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 7. Für Erlinsbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Erlinsbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 6. Küttigen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Küttigen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Erlinsbach 1 1:2 (0:2) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 2. Jorin Pfister 0:1. 11. Dominique May 0:2. 84. Amanuel Efson 1:2. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tom Terbrüggen, Gabriel Simic, Gaetano Melfa, David Berner, Fabian Geissberger, Michael Ferreira Rodrigues, Adrian Geiser, Amanuel Efson, Luca Dätwyler. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, Lars Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Egzoart Islami, Marco Lüscher, Dominique May, Michael Frey. – Verwarnungen: 50. Ardefrim Ahmetaj, 54. Nikola Loznjakovic, 59. Fabian Geissberger, 59. Amanuel Efson, 75. Tom Terbrüggen, 89. Janosch Flükiger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 22:41 Uhr.