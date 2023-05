3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Entfelden gegen Buchs – Sascha Vogel als Matchwinner Sieg für Entfelden: Gegen Buchs gewinnt das Team am Freitag auswärts 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Entfelden das einzige Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Sascha Vogel in der 78. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noah Ragusa von Entfelden erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Entfelden in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Beinwil am See. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 6. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Buchs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Frick 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 3. Juni statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Buchs - FC Entfelden 0:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tor: 78. Sascha Vogel 0:1. – Buchs: Rajko Abadzic, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Rafael Singy, Noel De Silva, Christian Knecht, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Rafed Bayazi. – Entfelden: Michele Sanso, Nico Paulin, Alessandro Busto, Gil (Gilberlandio Hemmi), Florian Scherer, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Hamurabi Be Kascho, Ali Badnievic, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 85. Noah Ragusa.

