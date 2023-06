3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Buchs gegen Frick Sieg für Buchs: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Buchs lag ab der 46. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Noel De Silva (27. Minute) und Riccardo Neumann getroffen hatten. In der 86. Minute erzielte Frick (Patrick Franz) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sven Nussbaumer von Buchs erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Buchs bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 6. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Erlinsbach 1a. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 44 Punkten auf Rang 4. Frick hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Frick auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Beinwil am See. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Buchs 1:2 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 27. Noel De Silva 0:1. 46. Riccardo Neumann 0:2. 86. Patrick Franz 1:2. – Frick: Elia Kasper, Kevin Schmid, Pascal Hauswirth, Tobias Hüsler, Liridon Sala, Nico Heuberger, Fabian Treyer, Jannik Näf, Manuel Herzog, Silas Riner, Nico Schaad. – Buchs: Rajko Abadzic, Rafael Singy, Luca Aebli, Sven Nussbaumer, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Christian Knecht, Noel De Silva, Riccardo Neumann, Jonathan Frey. – Verwarnungen: 58. Sven Nussbaumer.

