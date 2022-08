3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Bremgarten gegen Spreitenbach zum Auftakt – Blerim Pnishi trifft zum Sieg Sieg für Bremgarten gegen Spreitenbach zum Saisonauftakt. Das Resultat: 2:1.

(chm)

Bremgarten geriet zunächst in Rückstand, als Rohat Nur in der 5. Minute Spreitenbach 1:0 in Front brachte. Bremgarten drehte aber das Spiel innerhalb von sechs Minuten. Sizai Morina schoss in der 30. Minute den Ausgleich, in der 36. Minute erzielte Blerim Pnishi den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Spreitenbach sah Ahmet Sarican (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ahmet Sarican (63.), Remo Ducret (90.) und Valon Qoraj (96.). Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Sizai Morina (32.) und Blerim Pnishi (92.).

Nach dem ersten Spiel steht Bremgarten auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel trifft Bremgarten zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Tägerig. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (20. August) (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Spreitenbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Für Spreitenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 1b (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Samstag (20. August) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Bremgarten 1:2 (1:2) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 5. Rohat Nur 1:0. 30. Sizai Morina 1:1. 36. Blerim Pnishi 1:2. – Spreitenbach: Isen Veselji, Burim Lufi, Elvir Salihu, Ahmet Sarican, Remo Ducret, Angelo Gerber, Vilson Doda, Xhemail Rulani, Valon Qoraj, Rohat Nur, Leandro Adriano Bertolino. – Bremgarten: Muhamed Kastrati, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Almir Pnishi, Burim Zeqiraj, Kim Weiss, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Vinicius Figueiredo Dias, Blerim Pnishi, Sizai Morina. – Verwarnungen: 32. Sizai Morina, 63. Ahmet Sarican, 90. Remo Ducret, 92. Blerim Pnishi, 96. Valon Qoraj – Ausschluss: 92. Ahmet Sarican.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.08.2022 07:51 Uhr.