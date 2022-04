4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Aussenseiter Villmergen gewinnt gegen Muri Villmergen hat am Donnerstag gegen Muri die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ermal Krasniqi für Villmergen. In der 7. Minute traf er zum 1:0. In der 53. Minute baute Dennis Gellert den Vorsprung für Villmergen auf zwei Tore aus (2:0). Dario Saracino baute in der 62. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0). In der 72. Minute sorgte Noah Köchli noch für Resultatkosmetik für Muri. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Bei Muri sah Livio Feuchter (80.) die rote Karte. Gelb erhielt Livio Feuchter (77.). Bei Villmergen erhielten Dario Saracino (86.) und Antonio Rondinelli (90.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Villmergen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muri lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Villmergen. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Villmergen von Rang 9 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Villmergen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkiyemspor 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Muri rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 6. Das Team hat sieben Punkte. Muri hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muri verlor zudem erstmals zuhause.

Muri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Windisch 2 (Platz 11). Das Spiel findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Muri 3 - FC Villmergen 2b 1:3 (0:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 7. Ermal Krasniqi 0:1. 53. Dennis Gellert 0:2. 62. Dario Saracino 0:3. 72. Noah Köchli 1:3. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Patrik Räber, Livio Feuchter, Ivo Nietlispach, Yannick Fischer, Tobias Stutzer, Manuel Wild. – Villmergen: Erfan Zamani, Claudio Soricelli, Fabio Caruso, Tim Lustenberger, Colin Graf, Damian Justin Martini, Dennis Gellert, Dario Saracino, Mergim Gara, Ermal Krasniqi, Mariano Mazzotta. – Verwarnungen: 77. Livio Feuchter, 86. Dario Saracino, 90. Antonio Rondinelli – Ausschluss: 80. Livio Feuchter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 10:29 Uhr.