3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Veltheim gewinnt gegen Niederlenz – Deyan Vetter trifft dreimal Überraschender Sieg für Veltheim: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Niederlenz (9. Rang) auswärts gleich 5:1 geschlagen.

(chm)

Niederlenz erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Emre Akbas ging das Team in der 2. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 12, als Deyan Vetter für Veltheim erfolgreich war.

Danach drehte Veltheim auf. Das Team schoss ab der 30. Minute noch vier weitere Tore, während Niederlenz kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Matchwinner für Veltheim war Deyan Vetter, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Veltheim waren: Tobias Kummer (1 Treffer) und Joshua Hächler (1 Treffe.) einziger Torschütze für Niederlenz war: Emre Akbas (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Veltheim eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Veltheim die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 13 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Veltheim verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 14. Veltheim hat bisher viermal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Veltheim geht es auswärts gegen FC Rupperswil (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Niederlenz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 10. Für Niederlenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Niederlenz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gränichen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Veltheim AG 1:5 (1:3) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 2. Emre Akbas 1:0. 12. Deyan Vetter 1:1. 30. Deyan Vetter 1:2. 42. Deyan Vetter 1:3. 75. Tobias Kummer 1:4. 86. Joshua Hächler 1:5. – Niederlenz: Loris Votta, Hussein Baalbaki, Melvin Keranovic, Moreno Capuzzi, Senaid Keranovic, Matthias Burkard, Leon Soprek, Emre Akbas, Noah Balakumar, Miqueas Callo Weber, Besjan Shuti. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Fabrice Huber, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Oliver Wernli, Deyan Vetter, Cyrill Huber, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

