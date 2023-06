3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Turgi gewinnt gegen Villmergen – Daniel Tschopp mit Siegtor Überraschender Sieg für Turgi: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Villmergen (6. Rang) auswärts 2:1 geschlagen.

Der Siegtreffer für Turgi gelang Daniel Tschopp in der 67. Minute. In der 35. Minute hatte Stefan Wink Turgi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Villmergen fiel in der 52. Minute durch Joël Roth.

Bei Turgi sah Almedin Qerimi (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marcel Kramp (38.) und Almedin Qerimi (86.). Bei Villmergen erhielten Jim Graf (58.) und Sandro Koch (94.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Turgi unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 13. Turgi hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und zehnmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Turgi zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Neuenhof. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach der Niederlage büsst Villmergen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 36 Punkten auf Rang 7. Für Villmergen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Villmergen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Juni (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Turgi 1:2 (0:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 35. Stefan Wink 0:1. 52. Joël Roth 1:1. 67. Daniel Tschopp 1:2. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Joni Ahmetaj, Arda Capar, Joël Roth, Jim Graf, Jannis Brunner, Sandro Koch, Edmond Selimi, Arijan Gashi, Rilind Krasniqi. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Michael James Browne, Lian Mavrik, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Granit Terbunja, Pascal Knall, Kevin Bamberger, Stefan Wink, Massimo Montalto. – Verwarnungen: 38. Marcel Kramp, 58. Jim Graf, 86. Almedin Qerimi, 94. Sandro Koch – Ausschluss: 89. Almedin Qerimi.

