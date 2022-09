3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Tägerig gewinnt gegen Spreitenbach – Entscheidung in der Schlussminute Überraschender Sieg für Tägerig: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Spreitenbach (5. Rang) auswärts 2:1 geschlagen.

Tägerig geriet zunächst in Rückstand, als Gentian Morina in der 27. Minute die zwischenzeitliche Führung für Spreitenbach gelang. In der 55. Minute glich Tägerig jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Pedro Loureiro Da Costa und Rafael Annen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Tägerig. Bei Spreitenbach erhielten Remo Ducret (57.) und Alessandro Pierro (67.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Tägerig zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.8 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Tägerig nicht verändert. Sieben Punkte bedeuten Rang 10. Tägerig hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Tägerig konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Tägerig spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kappelerhof (Platz 7). Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 5. Spreitenbach hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Spreitenbach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Turgi (Rang 11). Die Partie findet am 17. September statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Tägerig 1:2 (1:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 27. Gentian Morina 1:0. 55. Pedro Loureiro Da Costa 1:1. 94. Rafael Annen 1:2. – Spreitenbach: Ahmet Sarican, Isen Veselji, Burim Lufi, Elvir Salihu, Remo Ducret, Gentian Morina, Arianit Bytyqi, Luca Ihly, Alessandro Pierro, Enes Bunjaku, Rohat Nur. – Tägerig: Jonas Simon, Kevin Cedric Neto Henriques, Raphael Zehnder, Rafael Annen, Marcel Hilpert, Pedro Loureiro Da Costa, Robin Kohler, Pascal Meyer, Elian Jakupi, Yunus Hamurtekin, Francisco José Henriques Alves Frade. – Verwarnungen: 35. Robin Kohler, 57. Remo Ducret, 67. Alessandro Pierro, 78. Kevin Cedric Neto Henriques, 82. Moreno Zanatta, 88. Pedro Loureiro Da Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 12.09.2022 21:52 Uhr.

