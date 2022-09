4. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Suryoye Wasserschloss gewinnt gegen Döttingen – Döttingen verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Suryoye Wasserschloss: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Döttingen (4. Rang) zuhause deutlich 3:0 geschlagen.

Hanna Malke erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Suryoye Wasserschloss. Sleman Josef erhöhte in der 75. Minute zur 2:0-Führung für Suryoye Wasserschloss. Das letzte Tor der Partie erzielte Elias Kass, der in der 85. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Döttingen sah Carlos Junior Spica Da Cunha (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Carlos Junior Spica Da Cunha (42.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suryoye Wasserschloss, Elias Kass (9.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Suryoye Wasserschloss zu den Besten: Total liess das Team 8 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Suryoye Wasserschloss um einen Platz nach vorne. Sieben Punkte bedeuten Rang 8. Suryoye Wasserschloss hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suryoye Wasserschloss geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Turgi 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Döttingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Döttingen erstmals wieder. Döttingen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Windisch 2. Die Partie findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Döttingen 3:0 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 44. Hanna Malke 1:0. 75. Sleman Josef 2:0. 85. Elias Kass 3:0. – Suryoye Wasserschlos: Markus Sahdo, Emanuel Bahnan, Riccardo Randazzo, Hanna Malke, Giorgis Yacoub, Devin Petrus, Jack Akes, Murat Aslandogmus, Tobias Schneider, Sleman Josef, Elias Kass. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Giuseppe Pantaleo, Alessandro Russo, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Ismail Osmani, Kevin Keller, Giordan Sunzeri, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone, Fatlind Bytyci. – Verwarnungen: 9. Elias Kass, 42. Carlos Junior Spica Da Cunha – Ausschluss: 60. Carlos Junior Spica Da Cunha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

