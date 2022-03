4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aussenseiter Suhr gewinnt gegen Menzo Reinach – Später Siegtreffer Überraschender Sieg für Suhr: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Menzo Reinach (2. Rang) zuhause 3:2 geschlagen. Suhr feierte zugleich den ersten Saisonsieg im dritten Spiel.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Suhr das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Antonio Eufemia.

Arjan Balaj hatte davor in der 41. Minute zum 1:0 für Menzo Reinach getroffen. Suhr glich in der 45. Minute durch Bruno Miguel Pereira Rodrigues aus. Das Tor von Faton Ramadani in der 63. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Menzo Reinach. Zum Ausgleich für Suhr traf Caglar Sekmec in der 70. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Suhr erhielten Dercy Luvueto (41.) und Caglar Sekmec (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Menzo Reinach erhielt: Philipp Eller (86.)

In der Regel kassiert Menzo Reinach nicht so viele Tore wie gegen Suhr. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 5).

In der Tabelle verbessert sich Suhr von Rang 13 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Suhr hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Auf Suhr wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Seon 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Menzo Reinach steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 2). Das Team hat drei Punkte. Menzo Reinach hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 9). Die Partie findet am 2. April statt (19.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Menzo Reinach 2 3:2 (1:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 41. Arjan Balaj 0:1. 45. Bruno Miguel Pereira Rodrigues 1:1. 63. Faton Ramadani 1:2. 70. Caglar Sekmec 2:2. 87. Antonio Eufemia 3:2. – Suhr: Veysel Ecer, Yared Daniel, Mehmet Türk, Ali Türkmen, Ömer Faruk Turan, Omar De Marco, Antonio Eufemia, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Zoran Milic, Matias Rafael Sendão Pinheiro, Caglar Sekmec. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Mevludin Kadriu, Muhamed Rexhepi, Arjan Balaj, Meriton Devetaku, Tedros Kewaja, Besart Shala, Ilmir Zeqiri, Albin Berisha, Faton Ramadani. – Verwarnungen: 41. Dercy Luvueto, 83. Caglar Sekmec, 86. Philipp Eller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

