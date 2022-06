4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aussenseiter Seon gewinnt gegen Entfelden – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Seon gegen Entfelden: Der Tabellenzwölfte (Seon) hat am Freitag auswärts den Tabellensechsten 2:1 besiegt.

(chm)

Ein Doppelschlag von Fabrice Wild brachte in der Schlussphase die Wende für Seon - nach 51 Minuten Rückstand. Zunächst glich Fabrice Wild (60.) aus, in der 92. Minute traf er dann zum Sieg. Zuvor war Seon den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Roman Hägi in der 9. Minute Entfelden in Führung gebracht hatte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Entfelden sah Seleiman Ghulam (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Entfelden weitere fünf gelbe Karten. Für Seon gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Seon unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 12. Seon hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seon zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Menzo Reinach 2 (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Nach der Niederlage büsst Entfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Entfelden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rothrist 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Seon 2 1:2 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 9. Roman Hägi 1:0. 60. Fabrice Wild (Penalty) 1:1.92. Fabrice Wild 1:2. – Entfelden: Remo Kugler, Gabriel Castro Vieira, Christoph Baumann, Hamza Osmanovic, Aris Montagnolo, Samuel Yemane Haile, Davide Ragusa, Sascha Vogel, Mathis Pichler, David Boner, Roman Hägi. – Seon: Patrick Lüscher, Finn Egli, Mischa Fischer, Martin Müller, Alessio Mandolfo, Patryk Czyznikiewicz, Shay Gombosi, Mohammad Dawod Ahmadi, Fabrice Wild, Janu Isler, Luca Fehlmann. – Verwarnungen: 26. Roman Hägi, 70. Gianluca Sorrentino, 70. Davide Ragusa, 75. Hamza Osmanovic, 80. Aris Montagnolo – Ausschluss: 92. Seleiman Ghulam.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

