4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Aussenseiter Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt gegen Seengen Schönenwerd-Niedergösgen hat am Donnerstag gegen Seengen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:1. Schönenwerd-Niedergösgen feierte zugleich den ersten Saisonsieg im fünften Spiel.

Den Auftakt machte Renzo Rettenmund, der in der 36. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0 traf. In der 53. Minute baute Wanja Steiner den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (2:0). Juan Cavenaghi baute in der 82. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Tim Vögeli in der 88. Minute her, als er für Seengen auf 1:3 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Renzo Rettenmund (16.), Mato Adzaga (51.) und Wanja Steiner (57.) eine gelbe Karte. Seengen blieb ohne Karte.

In der Regel kassiert Seengen nicht so viele Tore wie gegen Schönenwerd-Niedergösgen. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Schönenwerd-Niedergösgen um einen Platz nach vorne. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Schönenwerd-Niedergösgen folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden.

Schönenwerd-Niedergösgen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

In der Tabelle verliert Seengen Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Seengen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Ataspor (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: SC Seengen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 1:3 (0:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 36. Renzo Rettenmund 0:1. 53. Wanja Steiner 0:2. 82. Juan Cavenaghi 0:3. 88. Tim Vögeli (Penalty) 1:3. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Kim Fischer, Louis Gauchat, Tim Vögeli, Rémi Gauchat, Fabian Giuliani. – Schönenwerd-Niedergö: Raoul Hauri, Tiago Sergio Da Silva Brandao, Juan Cavenaghi, Livio Salvatore, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Kaio Läubli Lopes, Cebrail Sonzamanci, Davide Saccullo, Wanja Steiner, Renzo Rettenmund. – Verwarnungen: 16. Renzo Rettenmund, 51. Mato Adzaga, 57. Wanja Steiner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

