3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Niederwil gewinnt gegen Küttigen Überraschung bei Niederwil gegen Küttigen: Der Tabellenelfte (Niederwil) hat am Donnerstag zuhause den Tabellenvierten 5:3 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Damian Wüthrich, der in der 5. Minute für Niederwil zum 1:0 traf. Fabrice Rätz erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Niederwil. In der 21. Minute verwandelte Silvan Otto erfolgreich einen Elfmeter und brachte Küttigen so auf 1:2 heran.

Zum Ausgleich für Küttigen traf Franjo Bajo in der 23. Minute. Fabrice Rätz schoss Niederwil in der 25. Minute zur 3:2-Führung. Sandro Ravelli sorgte in der 57. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Niederwil.

Dank dem Treffer von Patrick Russel Grogg (64.) reduzierte sich der Rückstand für Küttigen auf ein Tor (3:4). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Emiliano Di Chiara in der 85. Minute. Er traf zum 5:3 für Niederwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Küttigen erhielten Matteo Luongo (11.) und Mattia Ammeter (68.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Niederwil, nämlich für Fabrice Rätz (39.).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es auswärts gegen SC Zurzach (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Nach der Niederlage büsst Küttigen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Küttigen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Villmergen (Platz 11). Das Spiel findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Niederwil - FC Küttigen 1a 5:3 (3:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 5. Damian Wüthrich 1:0. 16. Fabrice Rätz 2:0. 21. Silvan Otto (Penalty) 2:1.23. Franjo Bajo 2:2. 25. Fabrice Rätz 3:2. 57. Sandro Ravelli 4:2. 64. Patrick Russel Grogg 4:3. 85. Emiliano Di Chiara 5:3. – Niederwil: Patrick Kohler, Livio Rey, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Jamie Specker, Damian Wüthrich, Raphael Peterhans, Joel Rey, Fabrice Rätz, Sandro Ravelli. – Küttigen: El Mehdi Couche, Philipp Ziesemer, Julijan Todorovic, Etienne Michot, Matteo Luongo, Patrick Russel Grogg, Franjo Bajo, Janis Christ, Jan Rossi, Tomislav Bajo, Silvan Otto. – Verwarnungen: 11. Matteo Luongo, 39. Fabrice Rätz, 68. Mattia Ammeter.

