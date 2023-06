4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Aussenseiter Muri gewinnt gegen Juventina Wettingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Muri hat am Freitag gegen Juventina Wettingen die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 5:4.

Juventina Wettingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Robert Pristac ging das Team in der 11. Minute in Führung. Gleichstand stellte Nils Bruckhoff durch seinen Treffer für Muri in der 17. Minute her.

Danach drehte Muri auf. Das Team schoss ab der 23. Minute noch vier weitere Tore, während Juventina Wettingen noch drei Treffer gelangen (zum 2:3 (45. Minute), 3:4 (63. Minute) und 4:4 (70. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Muri waren: Christian Schaad (2 Treffer), Tom Singenberger (1 Treffer), Nils Bruckhoff (1 Treffer) und Brayen Rosario Silva Galati (1 Treffer). Die Torschützen für Juventina Wettingen waren: Sali Celina, Robert Pristac, Antonio Barberio und Alessio Doval Carballo.

Bei Muri sah Marco Ruf (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tom Singenberger (39.), Christian Schaad (53.) und Marco Ruf (77.). Die einzige gelbe Karte bei Juventina Wettingen erhielt: Ziar Alshekhani (71.)

In der Abwehr gehört Muri zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 22 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Muri unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Muri hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es zuhause gegen FC Schinznach Bad (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Juventina Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 2. Juventina Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren. Juventina Wettingen verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Juventina Wettingen zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Turgi 2 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. Juni) (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1b - FC Muri 2a 4:5 (2:3) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 11. Robert Pristac 1:0. 17. Nils Bruckhoff 1:1. 23. Brayen Rosario Silva Galati 1:2. 37. Tom Singenberger 1:3. 45. Antonio Barberio 2:3. 60. Christian Schaad 2:4. 63. Alessio Doval Carballo 3:4. 70. Sali Celina 4:4. 90. Christian Schaad 4:5. – Juventina Wettingen: Patrick D Oliva, Denis Mulaj, Ziar Alshekhani, Sali Celina, Romero Ambrosini, Alexander Tsasakos, Nikola Stanic, Yannik Brêchet, Robert Pristac, Antonio Barberio, Peter Rajic. – Muri: Marco Ruf, Christian Schaad, Nils Bruckhoff, Jonathan End, Arjanis Kovani, Tom Singenberger, Ephraim Strebel, Michael Spielmann, Brayen Rosario Silva Galati, Fabian Nikaj, Sean Meier. – Verwarnungen: 39. Tom Singenberger, 53. Christian Schaad, 71. Ziar Alshekhani, 77. Marco Ruf – Ausschluss: 77. Marco Ruf.

