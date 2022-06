2. Liga AFV Aussenseiter Menzo Reinach gewinnt gegen Wohlen Überraschender Sieg für Menzo Reinach: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wohlen (5. Rang) auswärts deutlich 4:0 geschlagen.

(chm)

Altin Gashi brachte Menzo Reinach 1:0 in Führung (20. Minute). In der 30. Minute baute Massi Ghulam den Vorsprung für Menzo Reinach auf zwei Tore aus (2:0). Menzo Reinach erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Burim Hasanramaj weiter auf 3:0. Burim Hasanramaj erzielte nur acht Minuten später auch das 4:0 für Menzo Reinach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Younes Oussadit von Wohlen erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Dass Menzo Reinach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 29 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Menzo Reinach die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Menzo Reinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher zwölfmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach geht es daheim gegen FC Oftringen (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 5. Wohlen hat bisher 16mal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Küttigen (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Menzo Reinach 0:4 (0:3) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 20. Altin Gashi 0:1. 30. Massi Ghulam 0:2. 44. Burim Hasanramaj 0:3. 52. Burim Hasanramaj 0:4. – Wohlen: Nils Reich, Martim Patricio Cardoso, Genti Ajdari, Luka Juric, Sandi Sulejmanagic, Kerem Kursun, Liburn Zhara, Younes Oussadit, Matija Randjelovic, Igor Gagulic, Isni Zekiri. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Jan Dätwyler, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Albert Rudaj, Damian Pignatelli, Altin Gashi, Massi Ghulam, Fabion Prenkaj, Burim Hasanramaj. – Verwarnungen: 46. Younes Oussadit.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 20:12 Uhr.