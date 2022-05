3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Lenzburg gewinnt gegen Buchs – Später Siegtreffer Überraschender Sieg für Lenzburg: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Buchs (3. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Loris Cataldo in der 10. Minute die zwischenzeitliche Führung für Buchs gelang. In der 31. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Diego Alvarez und Besjan Shuti.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buchs sah Osman Afsar (31.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Die einzige gelbe Karte bei Lenzburg erhielt: Nicolas Egger (83.)

Lenzburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 10. Lenzburg hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Frick 1b kriegt es Lenzburg im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rothrist 1. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Buchs 1 2:1 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 10. Loris Cataldo 0:1. 31. Diego Alvarez (Penalty) 1:1.81. Besjan Shuti 2:1. – Lenzburg: Shane Clerici, Kevin Kläusli, Laszlo Stutz, Till Pfister, Nicolas Egger, Philipp Kohler, Simone Mezzancella, Rrahman Bajrushaj, Diego Alvarez, Daniel Fernandes Figo, Aycan Osma. – Buchs: Martin Turmakoski, Manuele Bassi, Luca Aebli, Sven Nussbaumer, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Lukas Frey, Osman Afsar, Bera Akteke, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 83. Nicolas Egger – Ausschluss: 31. Osman Afsar.

