3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Gontenschwil gewinnt gegen Othmarsingen – Siegtreffer durch Orhan Hadzic Gontenschwil hat am Freitag gegen Othmarsingen die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:2.

(chm)

Gontenschwil ging bis in die 17. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Michael Von Gunten in der 11. Minute und Orhan Hadzic in der 17. Minute. Allerdings schaffte Othmarsingen in der 39. Minute den Anschlusstreffer (Hajrullah Murati) und in der 52. Minute den Ausgleich (Albert Pjetri). Der Siegtreffer fiel in der 75. Minute durch Orhan Hadzic.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Othmarsingen gab es fünf gelbe Karten. Bei Gontenschwil gab es vier gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gontenschwil. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Gontenschwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederlenz (Platz 10). Das Spiel findet am 28. April statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Othmarsingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 5. Für Othmarsingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Othmarsingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Entfelden (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Othmarsingen 3:2 (2:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 11. Michael Von Gunten 1:0. 17. Orhan Hadzic 2:0. 39. Hajrullah Murati 2:1. 52. Albert Pjetri 2:2. 75. Orhan Hadzic 3:2. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Tarik Habibija, Roman Holenstein, Rafael Eglauf, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Marcel Villiger, Gazmend Gjini, Artan Lukaj, Alfred Lukaj, Albert Pjetri, Elia Bigaran, Hajrullah Murati, Sebastian Marku, Kristjan Bushaj. – Verwarnungen: 20. Dominic Pingiotti, 24. Ivan Gabriel Almeida Carvalho, 40. Hajrullah Murati, 49. Orhan Hadzic, 63. Tobias Bucher, 70. Artan Lukaj, 75. Thomas Hanna, 77. Albert Pjetri, 78. Kristjan Bushaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2023 23:24 Uhr.