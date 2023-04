Frauen 3. Liga Aussenseiter Döttingen gewinnt gegen Seengen Überraschender Sieg für Döttingen: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Seengen (3. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

(chm)

Den Auftakt machte Isabel Müller, die in der 8. Minute für Seengen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Döttingen traf Coralie Spätig in der 42. Minute. Eglantina Ramadani-Shillova erzielte in der 48. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Seengen.

Gleichstand stellte Sarah Frei durch ihren Treffer für Döttingen in der 50. Minute her. In der 59. Minute war es an Daniela Herzog, Döttingen 3:2 in Führung zu bringen. In der 72. Minute erhöhte Corinne Stäuble auf 4:2 für Döttingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Döttingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.2 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Döttingen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Seengen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 0.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Döttingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 7. Döttingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Döttingen siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Niederlenz. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Nach der Niederlage büsst Seengen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Seengen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wohlen. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: Döttingen-Brugg - SC Seengen 4:2 (1:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 8. Isabel Müller 0:1. 42. Coralie Spätig 1:1. 48. Eglantina Ramadani-Shillova 1:2. 50. Sarah Frei 2:2. 59. Daniela Herzog 3:2. 72. Corinne Stäuble 4:2. – Döttingen: Nathalie Vögele, Ankitha Pai, Fabienne Fundneider, Sandra Rohner, Sonja Jeggli, Alina Zeindler, Sarah Frei, Coralie Spätig, Jessica Suter, Daniela Herzog, Sabrina Jeggli. – Seengen: Anisha Maria Mass, Stefanie Altwegg, Stefanie Michel, Fabienne Hauser, Jennifer Oertig, Céline Döbeli, Valérie Sandmeier, Riana Mass, Celia Holliger, Eglantina Ramadani-Shillova, Isabel Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 16:10 Uhr.