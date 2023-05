2. Liga AFV

FCA-Noten Aussenrist verhilft Siegtorschütze zur Bestnote, die Innenverteidiger sind grundsolide und den Stürmern misslingt zu viel

Der Aarauer Auftritt beim 1:0-Sieg in Vaduz war solide, aber nicht überragend. Das schlägt sich in den Noten nieder: Eine Fünf erhält nur Siegtorschütze Valon Fazliu – wegen seines feinen linken Aussenrists. Am anderen Ende der Skala sind einige seiner (ungenügenden) Kollegen in der Offensive zu finden.