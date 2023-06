3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Beinwil am See gewinnt gegen Frick Beinwil am See hat am Freitag gegen Frick die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 5:3.

(chm)

Frick erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nico Schaad ging das Team in der 6. Minute in Führung. Gleichstand war in der 11. Minute hergestellt: Matteo Pitzalis traf für Beinwil am See.

Danach drehte Beinwil am See auf. Das Team schoss ab der 14. Minute noch vier weitere Tore, während Frick noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (26. Minute) und 3:5 (91. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Beinwil am See waren: Matteo Pitzalis (2 Treffer), Omer Jasari (1 Treffer), Noah Speck (1 Treffer) und Gabriel Jukic (1 Treffer). Die Torschützen für Frick waren: Pascal Hauswirth und Nico Schaad. Ein Tor für Frick war ein Eigentor des Gegners.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Beinwil am See gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 26 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Beinwil am See die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Beinwil am See nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 13. Beinwil am See hat bisher siebenmal gewonnen, 17mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 44 Punkten auf Rang 5. Für Frick war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Frick ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Frick 2 5:3 (3:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 6. Nico Schaad 0:1. 11. Matteo Pitzalis 1:1. 14. Gabriel Jukic 2:1. 26. Eigentor (Raffael Lauber) 2:2.39. Omer Jasari 3:2. 61. Noah Speck 4:2. 78. Matteo Pitzalis 5:2. 91. Pascal Hauswirth 5:3. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Raffael Lauber, Gabriel Jukic, Luigi Malagnino, Fabian Merz, Felix Eichenberger, Matteo Pitzalis, Aron Bachmann, Bruno Merz, Omer Jasari. – Frick: Elia Kasper, Kevin Schmid, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Sergio Cantoni, Janis Schmid, Fabian Treyer, Jannik Näf, Manuel Herzog, Nico Heuberger, Nico Schaad. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 06:15 Uhr.