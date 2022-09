4. Liga, Gruppe 2 Ataspor Seon setzt Siegesserie auch gegen Türkiyemspor fort Ataspor Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Türkiyemspor fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Saharat Schaffner in der 4. Minute. Er traf für Ataspor Seon zum 1:0. In der 45. Minute schoss Muzaffer Hatir Ataspor Seon mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Per Penalty traf Özgür Koçan in der 80. Minute für Türkiyemspor zum Anschlusstreffer (1:.) in der 85. Minute erhöhte Kubilay Yigit auf 3:1 für Ataspor Seon.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Türkiyemspor sah Tayyib Köroglu (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Selami Kinis (45.), Gökhan Ilhan (51.) und Tayyib Köroglu (53.). Bei Ataspor Seon erhielten Ege Köseciogullari (51.), Ahmet Can Tapali (83.) und Salih Yelli (89.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Ataspor Seon hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkiyemspor ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Ataspor Seon unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Ataspor Seon hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ataspor Seon in einem Auswärtsspiel mit SC Zofingen 2b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Türkiyemspor hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Türkiyemspor tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rohr an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Ataspor - FC Türkiyemspor 3:1 (2:0) - Zelgli, Seon – Tore: 4. Saharat Schaffner 1:0. 45. Muzaffer Hatir (Penalty) 2:0.80. Özgür Koçan (Penalty) 2:1.85. Kubilay Yigit 3:1. – Ataspor Seon: Ismail Celik, Aytac Akyol, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Ahmet Can Tapali, Kerem Osma, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Saharat Schaffner. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Tayyib Köroglu, Yasin Mert Uysal, Ridvan Bolanyig, Onur Cihan, Tolunay Sahil, Zamen Afzali, Özgür Koçan, Talha Karadeniz, Selami Kinis, Osman Afsar. – Verwarnungen: 45. Selami Kinis, 51. Gökhan Ilhan, 51. Ege Köseciogullari, 53. Tayyib Köroglu, 83. Ahmet Can Tapali, 89. Salih Yelli – Ausschluss: 83. Tayyib Köroglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 23:24 Uhr.

