4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Ataspor Seon holt sich drei Punkte gegen Beinwil am See Ataspor Seon behielt im Spiel gegen Beinwil am See am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Ahmet Can Tapali eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Ataspor Seon das 1:0 markierte. Ataspor Seon baute die Führung in der 25. Minute (Bertan Kanik) weiter aus (2:0). Saharat Schaffner baute in der 53. Minute die Führung für Ataspor Seon weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Dilet Wolday in der 55. Minute her, als er für Beinwil am See auf 1:3 verkürzte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Ataspor Seon. Die einzige gelbe Karte bei Beinwil am See erhielt: Aldrin Ademaj (21.)

Ataspor Seon liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Ataspor Seon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Buchs 2 (Platz 11). Die Partie findet am 11. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach dem dritten Spiel steht Beinwil am See auf dem 13. Rang. Mit dem viertplatzierten SC Seengen kriegt es Beinwil am See als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Ataspor - FC Beinwil am See 2 3:1 (2:0) - Zelgli, Seon – Tore: 4. Ahmet Can Tapali 1:0. 25. Bertan Kanik 2:0. 53. Saharat Schaffner 3:0. 55. Dilet Wolday 3:1. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Enes Irk, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Aytac Akyol, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Saharat Schaffner. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Timo Meister, Alexander Herzog, Leon Flückiger, Janik Ulmann, Dilet Wolday, Levi Wüst, Merlin Halter, Nico Dossegger, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Verwarnungen: 8. Ege Köseciogullari, 21. Aldrin Ademaj, 49. Muzaffer Hatir, 51. Bertan Kanik, 54. Aytac Akyol.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 16:41 Uhr.