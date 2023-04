4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Ataspor Seon gewinnt deutlich gegen Seengen Ataspor Seon gewinnt am Dienstag auswärts gegen Seengen 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Saharat Schaffner für Ataspor Seon. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Marcel Büchli glich in der 42. Minute für Seengen aus. Es hiess 1:1. Hidayet Parlak erzielte in der 78. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Ataspor Seon.

Ataspor Seon baute die Führung in der 86. Minute (Kevin Alexandre Lourenço Fernandes) weiter aus (3:1). Saharat Schaffner schoss das 4:1 (89. Minute) für Ataspor Seon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Ataspor Seon kassierte vier gelbe Karten. Bei Seengen gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Ataspor Seon zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ataspor Seon. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Ataspor Seon hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ataspor Seon auswärts mit FC Sarmenstorf 2a (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Seengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Seengen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Seengen wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Aarau, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Freitag (28. April) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Telegramm: SC Seengen - FC Ataspor 1:4 (1:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 2. Saharat Schaffner 0:1. 42. Marcel Büchli 1:1. 78. Hidayet Parlak 1:2. 86. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes 1:3. 89. Saharat Schaffner 1:4. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Robin Dössegger, Patrick Furrer, Nino Vögeli, Kim Fischer, Louis Gauchat, Fabian Giuliani, Tim Vögeli, Marcel Büchli. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Aytac Akyol, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Saharat Schaffner. – Verwarnungen: 29. Bertan Kanik, 50. Kim Fischer, 54. Saharat Schaffner, 59. Ege Köseciogullari, 65. Aytac Akyol, 65. Rémi Gauchat, 86. Nino Vögeli, 88. Cédric Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:34 Uhr.