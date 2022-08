4. Liga, Gruppe 2 Ata Seon siegt 5:2 im Spitzenspiel gegen Beinwil am See Ata Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Beinwil am See fort. Das 5:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Ata Seon über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Beinwil am See waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (73. Minute) und zum 2:5 (91. Minute).

Die Torschützen für Ata Seon waren: Eray Sen (2 Treffer), Iksan Akyol (1 Treffer), Bertan Kanik (1 Treffer) und Ahmet Can Tapali (1 Treffer). Die Torschützen für Beinwil am See waren: Tim Fessler und Antonio Carlos Ferreira Santos.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ata Seon erhielten Kevin Alexandre Lourenço Fernandes (28.), Enes Brzovic (68.) und Bertan Kanik (92.) eine gelbe Karte. Beinwil am See behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Ata Seon hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Ata Seon sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 3 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Ata Seon verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Ata Seon feiert mit dem Sieg gegen Beinwil am See bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Ata Seon bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Suhr 2. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

In der Tabelle verliert Beinwil am See Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Beinwil am See hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rohr (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Ataspor 2:5 (0:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 8. Iksan Akyol 0:1. 30. Eray Sen 0:2. 73. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:2. 74. Eray Sen 1:3. 83. Ahmet Can Tapali 1:4. 89. Bertan Kanik 1:5. 91. Tim Fessler 2:5. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Alain Giger, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Timo Meister, Joël Widmer, Oliver Scussel, Tim Fessler, Antonio Carlos Ferreira Santos, Dilet Wolday, Manuel Schneeberger. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Enes Irk, Salih Yelli, Seref Osma, Hajrula Mazrek, Aytac Akyol, Ahmet Can Tapali, Bertan Kanik, Mehmet Oymak, Iksan Akyol, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes. – Verwarnungen: 28. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, 68. Enes Brzovic, 92. Bertan Kanik.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 21:39 Uhr.