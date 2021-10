4. Liga, Gruppe 2 Ata Seon setzt Siegesserie auch gegen Kölliken fort Ata Seon reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ata Seon: Ege Köseciogullari brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Emre Özata sorgte in der 21. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ata Seon. Ata Seon erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Kevin Alexandre Lourenço Fernandes weiter auf 3:0.

In der 70. Minute verkleinerte Alban Kukeli den Rückstand von Kölliken auf 1:3. Ata Seon erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Emre Özata weiter auf 4:1. Alban Kukeli (79. Minute) liess Kölliken auf 2:4 herankommen.

Der gleiche Alban Kukeli traf erneut in der 90. Minute. Kölliken kam damit auf 3:4 heran. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Iksan Akyol für Ata Seon auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ata Seon, Mehmet Oymak (49.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Aleksander Nrekaj (49.)

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Ata Seon um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 4. Ata Seon hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ata Seon in einem Auswärtsspiel mit FC Menzo Reinach 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Kölliken in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 11. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Gontenschwil 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Ataspor - FC Kölliken 2b 5:3 (3:0) - Zelgli, Seon – Tore: 18. Ege Köseciogullari 1:0. 21. Emre Özata 2:0. 39. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes 3:0. 70. Alban Kukeli 3:1. 75. Emre Özata 4:1. 79. Alban Kukeli 4:2. 90. Alban Kukeli (Penalty) 4:3.93. Iksan Akyol 5:3. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Salih Yelli, Mehmet Oymak, Hajrula Mazrek, Ahmet Can Tapali, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Ege Köseciogullari, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Emre Özata. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Antonio Ferritto, Ardit Kukeli, Mark Ukaj, Endrit Rrustemaj, Aleksander Nrekaj, Alban Kukeli, Mateo Markovic, Rudolf Berisha, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 49. Mehmet Oymak, 49. Aleksander Nrekaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ataspor - FC Kölliken 2b 5:3, SC Seengen 1 - FC Sarmenstorf 2a 5:2, FC Buchs 2 - FC Menzo Reinach 2 3:5, FC Türkiyemspor 1 - FC Seon 2 5:1

Tabelle: 1. FC Niederlenz 1 10 Spiele/28 Punkte (44:11). 2. FC Villmergen 2a 10/26 (38:5), 3. SC Seengen 1 10/19 (41:18), 4. FC Ataspor 10/19 (22:22), 5. FC Erlinsbach 2 10/18 (39:25), 6. FC Türkiyemspor 1 9/14 (26:22), 7. FC Rupperswil 2 10/13 (18:21), 8. FC Sarmenstorf 2a 10/12 (20:26), 9. FC Buchs 2 11/12 (19:25), 10. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 9/10 (15:16), 11. FC Kölliken 2b 10/10 (20:34), 12. FC Menzo Reinach 2 8/9 (14:43), 13. FC Seon 2 11/9 (15:35), 14. FC Gontenschwil 2 10/1 (11:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.10.2021 13:00 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti