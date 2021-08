4. Liga, Gruppe 2 Ata Seon mit drei Punkten auswärts gegen Erlinsbach im Auftaktspiel Ata Seon siegt auswärts gegen Erlinsbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Emre Özata, der in der 28. Minute für Ata Seon zum 1:0 traf. Nur acht Minute später traf Emre Özata erneut, so dass es in der 36. Minute 2:0 für Ata Seon hiess. Mert Osma baute in der 44. Minute die Führung für Ata Seon weiter aus (3:0). In der 46. Minute sorgte Sebastian Salemi noch für Resultatkosmetik für Erlinsbach. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ata Seon erhielten Yunus Yildirim (65.) und Mert Osma (68.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Erlinsbach, nämlich für Andrea Salemi (65.).

Ata Seon reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Für Ata Seon geht es zuhause gegen FC Rupperswil 2 weiter. Das Spiel findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Erlinsbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 13. Für Erlinsbach geht es zuhause gegen SC Seengen 1 weiter. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FC Ataspor 1:3 (1:3) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 28. Emre Özata 0:1. 36. Emre Özata 0:2. 44. Mert Osma 0:3. 46. Sebastian Salemi 1:3. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Gerard Toni, Dennis Rüedi, Rafael Moriggl, Loris Rüedi, Sebastian Salemi, Marko Pavlovic, Setshi Toni, Pietro Alessio Tornello, Andrea Salemi, Jan Arnet. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Rafael Machado Lopes, Mehmet Oymak, Mahmut Coban, Ahmet Can Tapali, Mert Osma, Muzaffer Hatir, Ege Köseciogullari, Bertan Kanik, Emre Özata. – Verwarnungen: 65. Andrea Salemi, 65. Yunus Yildirim, 68. Mert Osma.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Erlinsbach 2 - FC Ataspor 1:3, FC Villmergen 2a - FC Kölliken 2b 2:0

Tabelle: 1. FC Ataspor 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Villmergen 2a 1/3 (2:0), 3. FC Menzo Reinach 2 0/0 (0:0), 4. FC Gontenschwil 2 0/0 (0:0), 5. FC Buchs 2 0/0 (0:0), 6. FC Türkiyemspor 1 0/0 (0:0), 7. FC Seon 2 0/0 (0:0), 8. SC Seengen 1 0/0 (0:0), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 0/0 (0:0), 10. FC Sarmenstorf 2a 0/0 (0:0), 11. FC Rupperswil 2 0/0 (0:0), 12. FC Niederlenz 1 0/0 (0:0), 13. FC Erlinsbach 2 1/0 (1:3), 14. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 18:21 Uhr.