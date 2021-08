4. Liga, Gruppe 2 Ata Seon gewinnt klar gegen Rupperswil Das 4:1 zuhause gegen Rupperswil ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Ata Seon.

(chm)

Ata Seon ging in der 38. Spielminute durch Ege Köseciogullari in Führung, ehe Rupperswil in der 55. Minute (Raphael Aeberhard) der Ausgleich gelang. Ahmet Can Tapali schoss Ata Seon in der 57. Minute zur 2:1-Führung.

In der 60. Minute baute Emre Özata den Vorsprung für Ata Seon auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Rafael Machado Lopes, der in der 80. Minute die Führung für Ata Seon auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Salih Yelli von Ata Seon erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Ata Seon mit sechs Punkten auf dem zweiten Rang. Für Ata Seon geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Seengen 1 weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Rupperswil steht mit drei Punkten auf Rang 7. Rupperswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarmenstorf 2a. Die Partie findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Ataspor - FC Rupperswil 2 4:1 (1:0) - Zelgli, Seon – Tore: 38. Ege Köseciogullari 1:0. 55. Raphael Aeberhard 1:1. 57. Ahmet Can Tapali 2:1. 60. Emre Özata 3:1. 80. Rafael Machado Lopes 4:1. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Rafael Machado Lopes, Salih Yelli, Mehmet Oymak, Mert Osma, Muzaffer Hatir, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Bertan Kanik, Emre Özata. – Rupperswil: Rrezon Llapaj, Pascal Grau, Laurin Bucher, Erion Rrafshi, Jarno Bucher, Tino Lanz, Patrick Goncalves Carvalho, Raphael Aeberhard, Roger Häfliger, Stefano Blatter, David Hediger. – Verwarnungen: 70. Salih Yelli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Niederlenz 1 - FC Menzo Reinach 2 3:0, FC Ataspor - FC Rupperswil 2 4:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Ataspor 2/6 (7:2), 3. FC Niederlenz 1 2/4 (3:0), 4. FC Buchs 2 2/4 (2:1), 5. SC Seengen 1 2/3 (8:5), 6. FC Seon 2 2/3 (6:6), 7. FC Rupperswil 2 2/3 (6:7), 8. FC Erlinsbach 2 2/3 (5:6), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2/3 (4:4), 10. FC Sarmenstorf 2a 1/0 (1:3), 11. FC Menzo Reinach 2 1/0 (0:3), 12. FC Türkiyemspor 1 1/0 (2:3), 13. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2), 14. FC Gontenschwil 2 2/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 21:28 Uhr.