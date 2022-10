4. Liga, Gruppe 2 Antonio Carlos Ferreira Santos führt Beinwil am See mit drei Toren zum Sieg gegen Menzo Reinach Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzo Reinach hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3

Das Skore eröffnete Jetmir Devetaku in der 10. Minute. Er traf für Menzo Reinach zum 1:0. Beinwil am See glich in der 20. Minute durch Antonio Carlos Ferreira Santos aus. Patrick Hintermann erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Beinwil am See.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Nuhi Gentjan für Menzo Reinach erfolgreich war. Faton Ramadani erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Menzo Reinach. Antonio Carlos Ferreira Santos glich in der 75. Minute für Beinwil am See aus. Es hiess 3:3. Antonio Carlos Ferreira Santos war es auch, der in der 80. Minute die 4:3-Führung für Beinwil am See herstellte.

Bei Menzo Reinach erhielten Besart Shala (54.), Muhamed Rexhepi (65.) und Ali Bajrami (86.) eine gelbe Karte. Bei Beinwil am See erhielten Joel Hofmann (40.) und Leon Flückiger (90.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Beinwil am See hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 38 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Beinwil am See um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Für Beinwil am See ist es der sechste Sieg in Serie.

Beinwil am See spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gränichen 2b (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Menzo Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr 2 (Platz 8). Das Spiel findet am Freitag (21. Oktober) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Beinwil am See 2 3:4 (2:2) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 10. Jetmir Devetaku 1:0. 20. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:1. 34. Patrick Hintermann 1:2. 43. Nuhi Gentjan 2:2. 66. Faton Ramadani 3:2. 75. Antonio Carlos Ferreira Santos 3:3. 80. Antonio Carlos Ferreira Santos 3:4. – Menzo Reinach: Can Tan, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Ilir Mulaj, Mevludin Kadriu, Vasfi Jusufi, Menur Murati, Besart Shala, Edon Ramadani, Faton Ramadani, Nuhi Gentjan. – Beinwil am See: Marino Eisenegger, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Janik Ulmann, Levi Wüst, Oliver Scussel, Joel Hofmann, Antonio Carlos Ferreira Santos, Dilet Wolday, Patrick Hintermann. – Verwarnungen: 40. Joel Hofmann, 54. Besart Shala, 65. Muhamed Rexhepi, 86. Ali Bajrami, 90. Leon Flückiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

