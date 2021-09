Frauen 3. Liga Andrea Markovic führt Wohlen mit drei Toren zum Sieg gegen Lenzburg Wohlen reiht Sieg an Sieg: Gegen Lenzburg hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 6:1

(chm)

Drei seiner Tore schoss Wohlen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Lenzburg war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 15. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Matchwinner für Wohlen war Andrea Markovic, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Wohlen waren: Sandy Steinmann (1 Treffer), Natali Tomic (1 Treffer) und Meryl Blanc (1 Treffe.) einzige Torschützin für Lenzburg war: Leoni Tanner (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wohlen, Devi Venema (60.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Florenta Vrella (50.) kassierte sie.

Wohlen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Für Wohlen ist es der dritte Sieg in Serie. Wohlen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Wohlen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (19.30 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Lenzburg steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat einen Punkt. Für Lenzburg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Lenzburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Muri (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (13.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Wohlen 1 1:6 (1:3) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 1. Sandy Steinmann 0:1. 15. Leoni Tanner 1:1. 42. Andrea Markovic 1:2. 43. Andrea Markovic 1:3. 64. Andrea Markovic 1:4. 84. Natali Tomic 1:5. 88. Meryl Blanc 1:6. – Lenzburg: Patricia Hegglin, Maitê Meyer, Jessica Bonicalza, Martina Senn, Tabea Wehrli Rickenbach, Shirley Zahner, Maya Zumsteg, Leoni Tanner, Darja Kirchhofer, Valentina Zimmermann, Anna Lisa Rompietti. – Wohlen: Lara Bachmann, Nuria Ambrozzo, Merita Morina, Jessica Acklin, Isabelle Räss, Jasmin Hochstrasser, Vesa Ahmetaj, Diagneza Balaj, Meryl Blanc, Andrea Markovic, Sandy Steinmann. – Verwarnungen: 50. Florenta Vrella, 60. Devi Venema.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Beinwil am See 4:2, FC Lenzburg - FC Wohlen 1 1:6, FC Fislisbach - SC Seengen 1:1

Tabelle: 1. FC Brugg 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Mutschellen 3/9 (10:3), 3. FC Wohlen 1 4/9 (12:7), 4. FC Fislisbach 4/5 (8:7), 5. FC Muri 3/4 (4:3), 6. SC Seengen 4/4 (8:7), 7. FC Turgi 3/3 (3:10), 8. FC Beinwil am See 4/3 (7:10), 9. FC Erlinsbach 2 3/1 (0:7), 10. FC Lenzburg 4/1 (4:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 02:27 Uhr.