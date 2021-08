Regionalfussball AFV Alle Resultate der Frauen 3. Liga Das sind die Resultate der Frauen 3. Liga in der Saison 2021/2022.

Scrollen Sie nach unten, um die Resultate und Kurzberichte seit Saisonbeginn zu sehen.

Die Spielberichte wurden mit Hilfe eines Algorithmus erstellt.

Ergebnisse der Woche von 24.08. bis 30.08.

SC Seengen - FC Mutschellen 2:3 - Mutschellen setzt Siegesserie auch gegen Seengen fort – Michelle Haller mit Last-Minute-Treffer

FC Lenzburg - FC Brugg 1:5 - Brugg lässt sich von Lenzburg kein Bein stellen

FC Muri - FC Fislisbach 0:0 - Keine Tore zwischen Muri und Fislisbach

FC Wohlen 1 - FC Erlinsbach 2 2:0 - Wohlen holt sich drei Punkte gegen Erlinsbach

Ergebnisse der Woche von 17.08. bis 23.08.

FC Muri - FC Beinwil am See 3:0

FC Beinwil am See - SC Seengen 3:0 - Beinwil am See gewinnt deutlich gegen Seengen

FC Erlinsbach 2 - FC Lenzburg 0:0

FC Mutschellen - FC Muri 3:1

FC Fislisbach - FC Wohlen 1 2:4 - Wohlen holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Fislisbach

Ergebnisse der Woche von 10.08. bis 16.08.

SC Seengen - FC Turgi 5:0 - Seengen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Turgi – Dreifach-Torschütze Stefanie Hauser

FC Lenzburg - FC Fislisbach 2:5 - Deutlicher 5:2-Erfolg im ersten Spiel für Fislisbach gegen Lenzburg

FC Erlinsbach 2 - FC Brugg 0:5 - Brugg gewinnt deutlich gegen Erlinsbach

FC Wohlen 1 - FC Mutschellen 0:4 - Deutlicher 4:0-Erfolg im ersten Spiel für Mutschellen gegen Wohlen