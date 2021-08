Regionalfussball AFV Alle Resultate der 3. Liga, Gruppe 1 Das sind die Resultate der 3. Liga, Gruppe 1 in der Saison 2021/2022.

(chm)

Scrollen Sie nach unten, um die Resultate und Kurzberichte seit Saisonbeginn zu sehen.

Die Spielberichte wurden mit Hilfe eines Algorithmus erstellt. Eine Übersicht zu den aktuellen Spielen finden Sie hier: Aargau, Basel-Stadt/Baselland und Solothurn. Alle Details zur Liga befinden sich auf der Verbandswebsite.

Ergebnisse der Woche von 24.08. bis 30.08.

FC Seon 1 - FC Beinwil am See 1 3:3 - Last-Minute-Goal von Mirza Hodzic bringt Seon Unentschieden gegen Beinwil am See

FC Rohr 1 - FC Frick 1b 1:2 - Frick setzt Siegesserie auch gegen Rohr fort – Siegtreffer durch Chris Lehmann

HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:1 - Adria Aarau verliert gegen Seriensieger Buchs – Osman Afsar mit Siegtor

FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0 - Erlinsbach gewinnt deutlich gegen Schöftland

FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2 - Pflichtsieg für Lenzburg gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Dominic Siegenthaler

FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3 - Erneuter Sieg für Rothrist gegen Küttigen

FC Othmarsingen 1 - FC Entfelden 1 2:3 - Entfelden setzt Siegesserie auch gegen Othmarsingen fort

Ergebnisse der Woche von 17.08. bis 23.08.

FC Buchs 1 - FC Rohr 1 2:0 - Buchs siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Rohr

FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3 - Othmarsingen bezwingt auswärts Beinwil am See

HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9 - Wiederum drei Punkte für Rothrist bei Sieg gegen Adria Aarau – Michele Scioscia mit vier Toren

FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0 - Entfelden gewinnt klar gegen Erlinsbach

FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2 - Auswärtserfolg für Küttigen gegen Lenzburg

FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2 - Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Frick, Seon wartet weiter auf ersten Punkt

SC Schöftland 2 - FC Rupperswil 1 4:3 - Erster Sieg im zweiten Spiel für Schöftland gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Colin Galligani

Ergebnisse der Woche von 10.08. bis 16.08.

FC Seon 1 - FC Buchs 1 2:3 - Buchs mit Auswärtserfolg bei Seon zum Auftakt

FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3 - Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Entfelden gegen Beinwil am See

HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5 - Deutlicher 5:1-Auftakterfolg für Lenzburg gegen Adria Aarau

FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1 - Erlinsbach bezwingt im ersten Spiel auswärts Rupperswil – Michael Frey trifft zum Sieg

FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2 - Auswärtserfolg für Rothrist gegen Rohr zum Auftakt

FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1 - Küttigen bezwingt im ersten Spiel Schöftland

FC Othmarsingen 1 - FC Frick 1b 2:3 - Frick mit Auswärtssieg bei Othmarsingen im ersten Spiel – Siegtreffer in allerletzter Minute