4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Ali Sahin Ozan führt Aarburg mit vier Toren zum Sieg gegen Gränichen Sieg für Aarburg: Gegen Gränichen gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:1.

(chm)

Gränichen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Benjamin Frutschi ging das Team in der 27. Minute in Führung. André Filipe Condinho Marques glich in der 47. Minute für Aarburg aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Aarburg auf. Das Team schoss ab der 68. Minute noch vier weitere Tore, während Gränichen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Matchwinner für Aarburg war Ali Sahin Ozan, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem André Filipe Condinho Marques (1 Tor.) einziger Torschütze für Gränichen war: Benjamin Frutschi (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Gränichen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Aarburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Für Aarburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Aarburg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Gränichen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 10. Für Gränichen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Gränichen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Gränichen 2 5:1 (0:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 27. Benjamin Frutschi 0:1. 47. André Filipe Condinho Marques 1:1. 68. Ali Sahin Ozan 2:1. 85. Ali Sahin Ozan 3:1. 88. Ali Sahin Ozan 4:1. 90. Ali Sahin Ozan 5:1. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Ilir Frrokaj, Michael Jäggi, André Filipe Condinho Marques, Zsolt Benke, Samuele Tafaro, Ali Sahin Ozan, Kemal Duman, Kushtrim Hasani, Pajazit Mustafa. – Gränichen: Manuel Fritz, Alberto Caamano Rodriguez, Jason Halliwell, Joris Fehlmann, Benjamin Frutschi, Kirijahn Sivanathan, Cosmo Lavorato, Agon Nuredini, Stefan Rajic, Alessio Rosamilia, Behzad Karkhaneh. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

